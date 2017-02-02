Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен провести в стране голосование о вступлении в НАТО. Об этом Порошенко заявил в интервью немецкой газете Morgenpost, отвечая на вопрос, насколько реалистичной он считает возможность вступления в альянс.

«Для меня важно отношение к вопросу украинского населения. Четыре года назад 16% выступили за членство Украины в НАТО. Сейчас 54%. Как президент, я считаюсь с мнением людей и намерен провести референдум по вопросу о вступлении в НАТО», — отметил лидер Украины.

Порошенко отметил, что, если украинцы проголосуют за, он сделает всё возможное, чтобы добиться членства, пишет RT.