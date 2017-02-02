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Савченко: Порошенко – "враг народа"

02.02.2017 - 06:58

Президент Украины Петр Порошенко является врагом украинского народа. Об этом депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила в интервью изданию «Новое время», опубликованном в среду, 1 февраля.

«Мой враг — тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждого человека хуже, - пояснила она. - Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко) — враг народа», пишет Lenta.ru.

По мнению Савченко, на данный момент Украине «нужен жесткий лидер, который сможет навести порядок».

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