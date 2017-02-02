Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 2 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Порошенко назвал условия отмены антироссийских санкций

02.02.2017 - 06:50

Киев желает отмены антироссийских санкций. Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью немецкой Morgenpost.

«Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Пётр Порошенко, - заявил глава государства. - Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».

Порошенко отметил, что преждевременное ослабление санкций приведёт к укреплению «российской агрессии против Украины», пишет RT.

Отметим, что доказательств о "наличии" российских войск на территории Донбасса президент Украины так и не привел.

ПолитикаБольше материалов
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
Алексей Сокольский
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования