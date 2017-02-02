Порошенко назвал условия отмены антироссийских санкций

Киев желает отмены антироссийских санкций. Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью немецкой Morgenpost.

«Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Пётр Порошенко, - заявил глава государства. - Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».

Порошенко отметил, что преждевременное ослабление санкций приведёт к укреплению «российской агрессии против Украины», пишет RT.

Отметим, что доказательств о "наличии" российских войск на территории Донбасса президент Украины так и не привел.