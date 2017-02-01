В селе Коминтеpново от обстрелов пострадали двое мирных жителей

Двое мирных жителей села Коминтерново на юге ДНР получили pанения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский.

"Сегодня в 16.40 поступило обращение, что в результате утреннего обстрела села Коминтерново со стороны украинских силовиков ранения получила семейная пара – мужчина 1969 года рождения и женщина 1965 года рождения", — сказал Яновский.

По его словам, инцидент произошел в частном жилом доме по улице Ахматова, 15. Семейной паре экстренно была оказана медицинская помощь, после чего пострадавших отправили домой, сообщают «Новости Донецкой Республики».