Истребители ВВС США нанесли удар по своим

Один военнослужащий США погиб, другой получил ранения в результате инцидента на юге штата Нью-Мексико, сообщил CBS News.

В ночь на 1 февраля поднявшаяся с авиабазы Холломан пара истребителей F-16 выполняла обычный полет. По неизвестной пока причине самолеты выпустили ракеты класса "воздух-поверхность" по комплексу наблюдения рядом с аэродромом.

В результате на земле погиб военный из персонала базы, его коллега получил легкие травмы - пострадавшего доставили в госпиталь и после оказания необходимой помощи отпустили домой. Начато расследование ЧП, передает «Российская газета».

Представитель авиабазы отметил, что участвовавшие в инциденте самолеты базируются на Холломан, но принадлежат авиакрылу с базы ВВС США Люк в Аризоне.