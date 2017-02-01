Басурин: Киев приказал ВСУ продолжать наступление под Ясиноватой

Украинское командование отдало приказ командирам 72 бригады ВСУ на дальнейшее активное наступление к позициям ДНР в районе Ясиноватой. Об этом сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой установлен факт получения командиром 72 бригады ВСУ Соколовым приказа украинского руководства на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии по населенным пунктам и крупным городам ДНР", — сказал Басурин.

Он отметил, что вооруженные силы ДНР уверенно держат оборону позиций Донецкой Народной Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».