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Басурин: Киев приказал ВСУ продолжать наступление под Ясиноватой

01.02.2017 - 20:40

Украинское командование отдало приказ командирам 72 бригады ВСУ на дальнейшее активное наступление к позициям ДНР в районе Ясиноватой. Об этом сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Нашей разведкой установлен факт получения командиром 72 бригады ВСУ Соколовым приказа украинского руководства на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии по населенным пунктам и крупным городам ДНР", — сказал Басурин.

Он отметил, что вооруженные силы ДНР уверенно держат оборону позиций Донецкой Народной Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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