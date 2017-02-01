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Новак: РФ сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки

01.02.2017 - 18:24

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки. Об этом он заявил в ходе встречи членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Некоторые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России сократилась на 117 тысяч баррелей в сутки, что тоже более чем в два раза больше первоначальных планов компаний», — сказал Новак, пишет RT.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей.
Не входящие в ОПЕК 11 стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей ежесуточно, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей.

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