Новак: РФ сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в январе сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки. Об этом он заявил в ходе встречи членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

«Некоторые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России сократилась на 117 тысяч баррелей в сутки, что тоже более чем в два раза больше первоначальных планов компаний», — сказал Новак, пишет RT.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей.

Не входящие в ОПЕК 11 стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей ежесуточно, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей.