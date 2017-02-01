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Представитель ДНР: "Пока залпов в Донецке не слышно"

01.02.2017 - 16:59

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о прекращении обстрела Донецка, проводится эвакуация жителей из наиболее опасных зон города.

«Пока залпов в Донецке не слышно. Проводится эвакуация части жителей Киевского района, проживающих в наиболее опасной зоне», — сказал представитель ДНР.

Он отметил, что эвакуация не является принудительной.

«Силой никто людей вывозить не будет. Однако им настоятельно предложено покинуть эту зону», — пояснил источник, пишет RT.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ДНР приступили к эвакуации жителей северной части Донецка.

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