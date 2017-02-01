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Украинские силовики обстреляли территорию Донецкого ботсада

01.02.2017 - 16:55

Украинские силовики обстреляли территорию Донецкого государственного ботанического сада, в результате обстрелов пострадали уникальные ели. Об этом сегодня сообщила директор учреждения Светлана Приходько.

"Сегодня около 11 утра наш ботанический сад подвергся обстрелу. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие – сильно посекло осколками", – сказала она.

Приходько уточнила, что эти растения ценны тем, что были выведены сотрудниками ботанического сада путем прививок. Поэтому каждая ель уникальна в своем роде.

По словам директора места попадания снарядов уже обследованы сотрудниками МЧС. Оранжереи в ходе обстрелов повреждений не получили. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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