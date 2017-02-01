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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

01.02.2017 - 15:53

Находившиеся сегодня утром в районе Ясиноватой представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместе с первым замглавы Миссии Александром Хугом, а также российские военнослужащие Совместного центра по контролю и координации прекращения огня подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск в Авдеевке.

Около 10.30 утра представители миссии ОБСЕ на Украине во главе с Александром Хугом, сопровождаемые российскими офицерами СЦКК под руководством генерал-майора ВС РФ Будышкина, направлялись в район Донецкой фильтровальной станции для обсуждения вопросов скорейшего восстановления ее работы с украинской стороной. На месте представителей ОБСЕ и российских офицеров должен был ожидать руководитель украинской делегации в СЦКК генерал Петренко.

Находясь в районе улицы Орджоникидзе, 156 (Ясиноватая - прим.) представители ОСБЕ и российские офицеры попали под обстрел украинской крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки.

По словам очевидцев из числа местных жителей, в ходе обстрела по меньшей мере один артиллерийский снаряд разорвался всего в 50 метрах от наблюдателей ОБСЕ вместе с российскими военнослужащими. Также на расстоянии около 50-70 метров были зафиксированы разрывы реактивных снарядов "Град", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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