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Водоснабжение Ясиноватой прекращено

01.02.2017 - 14:57

Жители Ясиноватой остались без водоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков Верхнекальмиусской фильтровальной станции под Донецком. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Из-за обстрелов украинскими военными Верхнекальмиусской фильтровальной станции наш город полностью остался без воды», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас сотрудники МЧС ДНР совместно с властями города проводят совещание по факту ликвидации последствий обстрела и возобновлению подачи воды, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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