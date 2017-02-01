Водоснабжение Ясиноватой прекращено

Жители Ясиноватой остались без водоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских силовиков Верхнекальмиусской фильтровальной станции под Донецком. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Из-за обстрелов украинскими военными Верхнекальмиусской фильтровальной станции наш город полностью остался без воды», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас сотрудники МЧС ДНР совместно с властями города проводят совещание по факту ликвидации последствий обстрела и возобновлению подачи воды, сообщают «Новости Донецкой Республики».