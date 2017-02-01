Басурин: ВСУ за сутки шесть раз атаковали позиции ДНР под Авдеевкой и Коминтерново

Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки шесть раз атаковали позиции ДНР в районах города Авдеевки и села Коминтерново. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Всего за прошедшие сутки противник предпринял шесть атак, из них две в районе Коминтерново и четыре в районе Авдеевки», — сказал представитель командования.

Он подчеркнул, что все атаки были отбиты и противник «в панике бежал на свои позиции».

«Ситуация полностью под контролем», — заверил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».