Лавров: Все знают, кто заводит в тупик ситуацию в Донбассе

Последние провокации украинских властей в Донбассе продемонстрировали, кто тормозит решение конфликта на востоке страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД Лиги арабских государств заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, все знают о том, кто на Украине заводит ситуацию в тупик.

«И последние провокации киевского режима, которые на этих днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса <...> признала, что за всем этим стоит Порошенко (президент Украины Пётр Порошенко) , которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Но это на его совести. Он подписался под минскими договорённостями и обязан их выполнять», — сказал Лавров, пишет RT.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве сообщило, что Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве.