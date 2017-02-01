Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 1 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Лавров: Все знают, кто заводит в тупик ситуацию в Донбассе

01.02.2017 - 13:34

Последние провокации украинских властей в Донбассе продемонстрировали, кто тормозит решение конфликта на востоке страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД Лиги арабских государств заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, все знают о том, кто на Украине заводит ситуацию в тупик.

«И последние провокации киевского режима, которые на этих днях произошли, лишнее тому подтверждение. Даже глубоко предвзятая германская пресса <...> признала, что за всем этим стоит Порошенко (президент Украины Пётр Порошенко) , которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Но это на его совести. Он подписался под минскими договорённостями и обязан их выполнять», — сказал Лавров, пишет RT.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве сообщило, что Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве.

ПолитикаБольше материалов
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
и война как самое жгучее лекарство
Виктор Чернышев
Уроки истории
"Памяти погибших. Февраль 1917 года. Трагедия"
Отдел информации
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования