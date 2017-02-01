Плотницкий выразил поддержку народу ДНР

Глава ЛНР Игорь Плотницкий в связи с обострением боевой ситуации в ДНР выразил поддержку народу Донецкой Народной Республики. Соответствующее обращение руководителя братского государства опубликовано сегодня на сайте агентства ЛуганскИнформЦентр.

«Мы, жители Луганской Народной Республики, как никто другой понимаем всю сложность ситуации, в которой сегодня оказались жители братской Донецкой Республики, — говорится в сообщении Плотницкого к Главе ДНР Александру Захарченко. — Хочу выразить Вам и в вашем лице всему народу Донецкой Народной Республики слова поддержки и сказать, что мы всегда готовы оказать вам любую посильную помощь. Можете рассчитывать на нас. Вместе мы обязательно выстоим и победим», пишет «Донецкое агентство новостей».

Напомним, что в последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. В результате беспрерывных обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения. Также имеются повреждения жилого фонда и инфраструктуры Донецка и соседних районов. По данным командования, только за прошедшие сутки украинская армия свыше трех тысяч раз нарушила режим прекращения огня.

Накануне вечером Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что боевые действия идут на территории протяженностью в 50 километров. Противник несет большие потери. Приказ начать атаку ДНР отдал лично президент Украины Петр Порошенко. Обстрелы на данный момент продолжаются.