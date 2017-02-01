В ДНР от обстрелов повреждено свыше 100 газопроводов

Свыше 100 газопроводов были повреждены за минувшие сутки в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«За истекшие сутки в результате артобстрелов прифронтовых городов Республики административно-диспетчерское управление ГК «Донбассгаз» зафиксировало свыше 100 поврежденных участков газопроводов в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке», — отметили на предприятии.

Там подчеркнули, что аварийно-ремонтные бригады концерна по возможности стараются оперативно устранять повреждения. На некоторых участках уже произведено подключение абонентов. В частности, газ вернули 119 абонентам в селе Коминтерново на юге ДНР.

«По состоянию на 09.00 в Киевском районе зафиксированы новые повреждения газопроводов по улицам Мичурина, Бориса Горбатого, Рубинса. Аварийная бригада на месте происшествия. Проводятся работы по локализации аварийной ситуации. Информация уточняется», — добавили в «Донбассгазе».

Представители госконцерна призвали население при появлении запаха газа, а также обо всех происшествиях на газопроводах и действиях подозрительных лиц сообщать по круглосуточному номеру аварийной службы «104», сообщают «Новости Донецкой Республики».