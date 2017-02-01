Жители Донецка и частично Макеевки остались без водоснабжения в результате обстрела Верхнекальмиусской фильтровальной станции под Донецком. Об этом сегодня сообщили в КП «Компания «Вода Донбасса».

«Сегодня в 09.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвертый электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», — говорится в сообщении пресс-службы, сообщают «Новости Донецкой Республики».