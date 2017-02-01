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ВСУ за сутки 3016 раз обстреляли территорию ДНР

01.02.2017 - 10:51

Украинские силовики за минувшие сутки 3 016 раз нарушили режим прекращения огня, - об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 3016 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал представитель командования.

Он пояснил, что подразделения противника 839 раз применяли тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня — 490 раз, минометы — 842, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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