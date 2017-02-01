На юге ДНР от обстрелов обесточены 6 сел

Шесть сел Новоазовского района на юге ДНР обесточены в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил глава администрации района Анатолий Яновский.

«В результате ночных обстрелов обесточено шесть сел Новоазовского района: Коминтерново – без света и газа, остальные – Заиченко, Ленинское, Саханка и Сергеевка, Новая Таврия, а также Дзержинское – без света», — сказал Яновский.

По уточненным данным главы района, в селе Ленинское повреждено два дома по улице Гагарина, 43 и 45. По улице Степной попадание в гараж. Еще один дом поврежден в селе Дзержинском, сообщают «Новости Донецкой Республики».