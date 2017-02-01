Горняки шахты "Щегловская-Глубокая" попали под обстрел со стороны ВСУ

Два горняка шахты «Щегловская-Глубокая» Червоногвардейского района Макеевки получили ранения в результате ночных обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Двое работников шахты «Щегловская-Глубокая» попали под обстрел во время следования на работу. Оба пострадавших на данный момент находятся в Клинической рудничной больнице», — отметили в пресс-службе.

По данным мэрии, одному из горняков оказывается помощь в травматологическом отделении, второй — на операции, его состояние расценивается, как тяжелое, сообщают «Новости Донецкой Республики».