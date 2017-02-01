ВСУ обстреляли прифронтовые зоны ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 690 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин по Донецку, окраинам Горловки, Ясиноватой и югу ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская армия вела массированные обстрелы из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, танков и минометов по северной и западной окраинам Донецка, северному пригороду Горловки, окраинам Ясиноватой и южным селам ДНР. За указанный период времени с позиций противника было выпущено 690 снарядов», — сказано в сообщении.

По данным источника, наряду с тяжелым вооружением украинские военнослужащие использовали вооружение МП, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».