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ВСУ обстреляли прифронтовые зоны ДНР

01.02.2017 - 09:58

Украинские силовики с вечера выпустили 690 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин по Донецку, окраинам Горловки, Ясиноватой и югу ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская армия вела массированные обстрелы из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, танков и минометов по северной и западной окраинам Донецка, северному пригороду Горловки, окраинам Ясиноватой и южным селам ДНР. За указанный период времени с позиций противника было выпущено 690 снарядов», — сказано в сообщении.

По данным источника, наряду с тяжелым вооружением украинские военнослужащие использовали вооружение МП, гранатометы и стрелковое оружие.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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