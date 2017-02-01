В Донецке от обстрелов повреждены 12 домов

Двенадцать домостроений в Донецке повреждено с вечера в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За вечер и ночь огнем украинской армии повреждено 12 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка и поселке Трудовские», – сказала представитель пресс-службы.

Там уточнили, что наибольшее количество поврежденных домов (10) зафиксировано в Киевском районе. Прямым попаданием разрушен дом по улице Неделина. Повреждено остекление и дверь Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института.

По улице Чапаева повреждено остекление и перекрытие между 4 и 5 этажами. По улице Новочеркасская поврежден сарай и флигель. Повреждено остекление в домах по Киевскому проспекту, улицам Путиловской, Сакко и Ванцетти и Листопрокатчиков.

Кроме того, в Куйбышевском районе и разрушена пристройка к дому по улице Степная. В поселке Трудовские прямым попаданием разрушен гараж, сообщают «Новости Донецкой Республики».