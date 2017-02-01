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Президенту Украины советуют отправить своих детей на передовую

01.02.2017 - 09:41

Украинские журналисты провели опрос среди жителей Авдеевки по поводу возможной эвакуации населения, анонсированной ранее украинскими властями.
Большая часть жителей не собирается эвакуироваться из города, в котором нет воды, электричества и отопления.

Также горожане рассказали, что думают о войне и эвакуации. В частности, одна из женщин высказала недовольство действиями украинской власти и предложила президенту Украины отправить своих детей на передовую.

«Порошенко надо - пусть своих детей поставит туда первыми. Пусть все депутаты своих детей на передовую отправят. И пусть не стоят, за домами не прячутся - издеваются над нами», - рассказала жительница Авдеевки, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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