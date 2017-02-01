Президенту Украины советуют отправить своих детей на передовую

Украинские журналисты провели опрос среди жителей Авдеевки по поводу возможной эвакуации населения, анонсированной ранее украинскими властями.

Большая часть жителей не собирается эвакуироваться из города, в котором нет воды, электричества и отопления.

Также горожане рассказали, что думают о войне и эвакуации. В частности, одна из женщин высказала недовольство действиями украинской власти и предложила президенту Украины отправить своих детей на передовую.

«Порошенко надо - пусть своих детей поставит туда первыми. Пусть все депутаты своих детей на передовую отправят. И пусть не стоят, за домами не прячутся - издеваются над нами», - рассказала жительница Авдеевки, сообщают «Новости Донецкой Республики».