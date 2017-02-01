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Замглавы СММ ОБСЕ Хуг приедет с инспекцией в Ясиноватую

01.02.2017 - 08:55

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сегодня, 1 февраля, проведет инспекцию и мониторинг обстановки в Ясиноватой. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

«В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения», — сообщили в пресс-службе миссии, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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