Замглавы СММ ОБСЕ Хуг приедет с инспекцией в Ясиноватую

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сегодня, 1 февраля, проведет инспекцию и мониторинг обстановки в Ясиноватой. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе миссии.

«В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения», — сообщили в пресс-службе миссии, сообщают «Новости Донецкой Республики».