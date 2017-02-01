Министерство армии США распорядилось об активизации строительства Dakota Access

Министр армии США Роберт Спиэр распорядился об активизации работы инженеров по строительству нефтепровода Dakota Access Pipeline под Миссури. Об этом сообщает Associated Press.

Президент США Дональд Трамп 24 января подписал указы о возобновлении проектов строительства нефтепровода Dakota Access.

Против строительства в 2016 году протестовали гражданские активисты и индейцы сиу. Они заявили, что это строительство нанесёт вред экологии региона и уничтожит священные места коренных жителей, пишет RT.

Власти решили изменить маршрут Dakota Access в декабре 2016 года.

Ранее к протестам против строительства Dakota Access присоединилась дочь экс-главы США Амалия Обама.