Информационно-аналитическое сетевое издание
среда, 1 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Министерство армии США распорядилось об активизации строительства Dakota Access

01.02.2017 - 07:55

Министр армии США Роберт Спиэр распорядился об активизации работы инженеров по строительству нефтепровода Dakota Access Pipeline под Миссури. Об этом сообщает Associated Press.

Президент США Дональд Трамп 24 января подписал указы о возобновлении проектов строительства нефтепровода Dakota Access.
Против строительства в 2016 году протестовали гражданские активисты и индейцы сиу. Они заявили, что это строительство нанесёт вред экологии региона и уничтожит священные места коренных жителей, пишет RT.

Власти решили изменить маршрут Dakota Access в декабре 2016 года.

Ранее к протестам против строительства Dakota Access присоединилась дочь экс-главы США Амалия Обама.

ПолитикаБольше материалов
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
ОбществоБольше материалов
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
"Памяти погибших. Февраль 1917 года. Трагедия"
Отдел информации
Русская икона
Ее надо оберегать и защищать нам же самим
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования