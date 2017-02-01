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Абэ: Русские и японцы смогут вместе вести экономическую деятельность

01.02.2017 - 06:48

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что совместная в Россией экономическая деятельность на островах южных Курил будет плюсом для заключения мирного договора.

«Впервые русские и японцы смогут вместе вести экономическую деятельность, с помощью этой деятельности лучше понять друг друга, а также повысить уровень доверия местного населения к японцам. Это будет большой плюс на пути заключения мирного договора», — сказал Абэ, выступая в парламенте.

Ранее сообщалось, что Абэ может совершить два визита в Россию в 2017 году, пишет RT.

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