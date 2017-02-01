Абэ: Русские и японцы смогут вместе вести экономическую деятельность

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что совместная в Россией экономическая деятельность на островах южных Курил будет плюсом для заключения мирного договора.

«Впервые русские и японцы смогут вместе вести экономическую деятельность, с помощью этой деятельности лучше понять друг друга, а также повысить уровень доверия местного населения к японцам. Это будет большой плюс на пути заключения мирного договора», — сказал Абэ, выступая в парламенте.

Ранее сообщалось, что Абэ может совершить два визита в Россию в 2017 году, пишет RT.