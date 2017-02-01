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Госдеп США обеспокоен обострением конфликта в Донбассе

01.02.2017 - 06:42

Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом, как пишет Газета.Ru, говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера.

По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен недавним всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой. Тонер отметил, что боевые действия привели к десяткам убитых военных ВСУ и десяти жертвами среди гражданских лиц.

По его словам, 17 000 гражданских лиц, в том числе 2500 детей, остались без воды, тепла и электричества.

«Для того чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному прекращению огня, - отметил представитель Госдепа. - К полному и беспрепятственному доступу для наблюдателей ОБСЕ».

Он добавил, что США продолжают поддерживать полное выполнение минских соглашений.

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