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В Донецке во время обстрела пострадали журналист и оператор

31.01.2017 - 22:30

В Донецке во время артобстрела со стороны украинских силовиков пострадал журналист. По информации Донецкого агентства новостей, осколочное ранение в ногу получил его сотрудник. Пострадавшему на месте была оказана первая помощь. Сейчас его состояние стабильное, раненый находится в безопасности. Корреспондента эвакуировали сотрудники МЧС ДНР.

Между тем появилась информация о ранении оператора телеканала Life. "Оператор Павел Чуприна получил ранение, работая на съемке в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу", - сообщается на сайте канала.

Как передает Донецкое агентство новостей, российские журналисты уже эвакуированы из-под обстрела. Для этого минобороны ДНР выделило автомобиль.

Ранее стало известно, что в Киевском районе Донецка под обстрелом оказалась группа журналистов, сотрудники МЧС ДНР и представителей местной администрации, пишет «Российская газета».

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