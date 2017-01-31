ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Донбассе

ООН призывает стороны украинского конфликта немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», — сказал Дюжаррик.

Он также назвал столкновения в Донбассе «прямым нарушением Минских договорённостей».

Ранее в ЕС также призвали к немедленному прекращению огня в Донбассе, пишет RT.