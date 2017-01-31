СМИ: Германия знает, что Украина виновна в эскалации конфликта в Донбассе

Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.

«Согласно имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на докладах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу. В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряжённость», — сообщает издание.

Как отмечается, в Киеве рассчитывают на то, что обострение ситуации в Донбассе поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер.

«В Берлине осознают, что президент Украины Пётр Порошенко будет пытаться сделать что угодно, лишь бы не допустить отмены санкций против России», — подчёркивается в SZ.

Однако в правительстве Германии озабочены тем, что действия Киева приведут к обратному результату — Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на востоке Украины, и тогда Киев удвоит свои проблемы: ситуация для России улучшится, а конфликт получит новый виток эскалации.

«Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Киев от задуманных им провокаций? В Берлине пока не готовы ответить», — заключили в издании, пишет RT.