Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 31 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Германия знает, что Украина виновна в эскалации конфликта в Донбассе

31.01.2017 - 20:34

Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.

«Согласно имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на докладах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу. В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряжённость», — сообщает издание.

Как отмечается, в Киеве рассчитывают на то, что обострение ситуации в Донбассе поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер.
«В Берлине осознают, что президент Украины Пётр Порошенко будет пытаться сделать что угодно, лишь бы не допустить отмены санкций против России», — подчёркивается в SZ.
Однако в правительстве Германии озабочены тем, что действия Киева приведут к обратному результату — Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на востоке Украины, и тогда Киев удвоит свои проблемы: ситуация для России улучшится, а конфликт получит новый виток эскалации.

«Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Киев от задуманных им провокаций? В Берлине пока не готовы ответить», — заключили в издании, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования