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24 котельные обесточены из-за артиллерийских обстрелов в Донецке

31.01.2017 - 20:54

Из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков были обесточены 24 котельные Донецка, - об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"В результате активных боевых действий и ухудшения погодных условий произошло частичноефотключение от электросетей объектов жизнеобеспечения Киевского, Ворошиловского районов города Донецка. Из-за артиллерийских обстрелов были обесточены 24 котельные города", — сообщили в МЧС.

МЧС ДНР оказывает помощь по восстановлению объектов жизнеобеспечения Республики, заверили в ведомстве, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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