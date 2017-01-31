24 котельные обесточены из-за артиллерийских обстрелов в Донецке

Из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков были обесточены 24 котельные Донецка, - об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

"В результате активных боевых действий и ухудшения погодных условий произошло частичноефотключение от электросетей объектов жизнеобеспечения Киевского, Ворошиловского районов города Донецка. Из-за артиллерийских обстрелов были обесточены 24 котельные города", — сообщили в МЧС.

МЧС ДНР оказывает помощь по восстановлению объектов жизнеобеспечения Республики, заверили в ведомстве, сообщают «Новости Донецкой Республики».