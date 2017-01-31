Пушилин: Порошенко намерен развязать в Донбассе полноценные боевые действия

По мнению главы делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики на мирных переговорах Дениса Пушилина, президент Украины Пётр Порошенко намеревается развязать в Донбассе полноценные боевые действия, обвинить в этом ДНР и сорвать исполнение Минских соглашений. Об этом Пушилин рассказал RT.

По его словам, в артобcтрелах и других провокациях задействован Генштаб Украины.

«Поэтому Порошенко в курсе происходящего. Сослаться на то, что это какие-то неконтролируемые подразделения, в этот раз не получится. Потом, здесь наблюдается желание поднять моральный дух своих подразделений, поскольку нет побед, а есть лишь проигрыши, включая экономику и внешнюю политику», — заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что ситуация может проясниться после встречи контактной группы, которая должна пройти в среду, 1 февраля.