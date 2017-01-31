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Туск: Заявления администрации США делают будущее Европы непредсказуемым

31.01.2017 - 18:11

Глава Европейского совета Дональд Туск в письме к 27 главам стран ЕС назвал три главных угрозы для Европы, которые делают её будущее непредсказуемым. В них он включил заявления новой администрации США. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Евросовета.

На первое место среди угроз для Европы Туск поставил заявления администрации США, «напористый Китай», «агрессивную политику России» и «войны, террор и анархию на Ближнем востоке и в Африке».

«Особенно изменения в Вашингтоне ставят Евросоюз в трудную ситуацию, новая администрация ставит под вопрос последние 70 лет американской внешней политики», — пишет Туск.

Второй угрозой Туск назвал рост антиевропейских, националистических и ксенофобских настроений в самом ЕС.

Третьей угрозой для Европы, по мнению Туска, являются сами проевропейские элиты, которые всё меньше верят в политическую интеграцию и чаще используют популистскую риторику, пишет RT.

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