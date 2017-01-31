ДНР: ВСУ предприняли две попытки прорыва на юге Донбасса

Украинские военные предприняли две попытки прорыва позиций ополченцев на юге Донбасса. Об этом, как передает RT, заявили в Минобороны ДНР.

По словам представителя ДНР, в ходе первой попытки ВСУ потеряли одну БМП. Также в республике заявили о гибели 20 украинских военных.

«В 14.30 противник предпринял вторую попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП…, - сказали в ДНР. - Ответным плотным огнём с позиции ДНР противник понёс потери — семь человек убитыми и более десяти ранеными».