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ДНР: ВСУ предприняли две попытки прорыва на юге Донбасса

31.01.2017 - 15:55

Украинские военные предприняли две попытки прорыва позиций ополченцев на юге Донбасса. Об этом, как передает RT, заявили в Минобороны ДНР.

По словам представителя ДНР, в ходе первой попытки ВСУ потеряли одну БМП. Также в республике заявили о гибели 20 украинских военных.

«В 14.30 противник предпринял вторую попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП…, - сказали в ДНР. - Ответным плотным огнём с позиции ДНР противник понёс потери — семь человек убитыми и более десяти ранеными».

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