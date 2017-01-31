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Пушилин о заявлениях Порошенко: "Не больше, чем пиар"

31.01.2017 - 15:32

Заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости созыва экстренного заседания контактной группы по Донбассу в связи с ситуацией в районе Авдеевки — не больше, чем пиар, заявил во вторник Денис Пушилин.

"Уверен, что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины осведомлен о действиях собственной армии и лично отдает приказы. Однако, ссылаясь на обеспокоенность ситуацией в Авдеевке, Петр Порошенко требует созвать срочную видеоконференцию, прекрасно зная, что уже завтра состоится очная встреча переговорщиков в Минске", — заявил Пушилин журналистам.

По мнению председателя парламента ДНР, это подтверждает и демонстративно прерванный визит Порошенко в ФРГ, поскольку напряженная обстановка в районе Авдеевки и регулярные провокации со стороны ВСУ не редкость, а украинский лидер решил обратить на это внимание только сейчас.

"Действия… ВСУ и президента — хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину. По сути, это пиар на крови", — считает Пушилин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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