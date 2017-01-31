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В ДНР за сутки в результате обстрелов погибли 6 человек

31.01.2017 - 14:34

Шесть человек погибли, 13 ранены в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате вечерних обстрелов ВСУ получили ранения трое мирных жителей. Кроме того, вчера днем… погибли двое мирных жителей и трое получили ранения. Информация по пострадавшим продолжает уточняться", — заявил Басурин.

Замкомандующего добавил, что за минувшие сутки погибли четверо военнослужащих ДНР, еще семеро ранены, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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