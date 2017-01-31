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ВСУ за сутки 2411 раз обстреляли территорию ДНР

31.01.2017 - 14:59

Украинские силовики за минувшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Обстановка на линии фронта продолжает обостряться, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию ДНР. При этом противник выпустил по прифронтовым районам 128 артиллерийских снарядов, из них калибром 152 мм 47, пять пакетов из РСЗО БМ-21 «Град», четыре танковых снаряда, 829 мин, из них калибром 120 мм – 397, а также 1205 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", — сказал он

По словам Басурина, украинские силовики вели обстрелы из всех видом запрещенных "Минском" вооружений. Наиболее интенсивный огонь был сконцентрирован на горловском и ясиноватством участках. Так, по данным командования, под огнем ВСУ оказались горловские поселки Широкая Балка, Зайцево, Доломитное, Михайловка, а также Ясиноватая и прилегающие села Васильевка, Красный Партизан, Спартак, Яковлевка, Жабичево. Кроме этого, вновь были обстреляны Макеевка, Докучаевск, донецкие Александровка, Старомихайловка, Сигнальное, Трудовские и территория бывшего аэропорта. Замкомандующего добавил, что также зафиксированы обстрелы поселка Еленовка, южных селах Новоласпа, Белая Каменка, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Дзержинское, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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