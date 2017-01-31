В Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала наблюдательная группа СЦКК

Наблюдательная группа российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время фиксации разрушений в Киевском районе Донецка попала под огонь ВСУ. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня утром наблюдательная группа российских офицеров в СЦКК выехала на фиксацию разрушений в Киевский район. Во время инспекции противник вновь открыл огонь по этому участку местности, в зону обстрела попала и группа офицеров совместного центра", — сказано в сообщении.

По данным представителя командования, пострадавших в результате обстрела нет, сообщают «Новости Донецкой Республики».