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В Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала наблюдательная группа СЦКК

31.01.2017 - 13:30

Наблюдательная группа российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время фиксации разрушений в Киевском районе Донецка попала под огонь ВСУ. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня утром наблюдательная группа российских офицеров в СЦКК выехала на фиксацию разрушений в Киевский район. Во время инспекции противник вновь открыл огонь по этому участку местности, в зону обстрела попала и группа офицеров совместного центра", — сказано в сообщении.

По данным представителя командования, пострадавших в результате обстрела нет, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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