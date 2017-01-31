Песков: РФ, Франция и Германия должны усилить влияние на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия, Франция и Германия должны усилить влияние на Украину для выполнения Минских соглашений. Он также отметил, что минские договорённости должны выполняться представителями республик Донбасса и Киевом.

«Безусловно, и Москва, и Париж, и Берлин должны усилить своё влияние и нажим в данном случае на Киев с тем, чтобы вынудить Киев пойти-таки на выполнение тех пунктов, которые зафиксированы в соответствующих документах», — заявил Песков.

Он также заявил, что Москва сожалеет в связи с тем, что Киев сознательно отказывается от реализации минских договорённостей.

Ранее сообщалось, что несколько районов Донецка были обесточены из-за обстрелов, пишет RT.