Спасатели ДНР подняли из шахты более 90 горняков

Спасатели самопровозглашённой Донецкой народной республики подняли на поверхность 92 горняков из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько. Об этом сообщается на сайте МЧС ДНР.

«По состоянию на 12 часов 30 минут сотрудниками МЧС ДНР на поверхность подняты 92 горняка. Работы по эвакуации оставшихся продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из шахты были подняты 60 горняков.

Ранее стало известно, что около 200 горняков заблокированы в шахте имени Засядько из-за повреждения подстанции, пишет RT.