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Часть танков "Абрамс" перебросят из Польши в Прибалтику

31.01.2017 - 11:35

Часть танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений. Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, отправка американских танков в эти страны призвана показать приверженность США интересам их союзников. О каком количестве бронетехники идет речь, не уточняется.

30 января стало известно, что американский военный тягач въехал в дорожное ограждение в окрестностях польского города Гожув-Великопольский (Любушское воеводство на западе страны).

Развертывание американской танковой бригады в Польше началось в начале января 2017 года, сейчас оно практически завершено. Всего в страну прибудут 3,5 тысячи военнослужащих, более 400 единиц гусеничной и около 900 единиц колесной техники, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц, 400 автомобилей, пишет Lenta.ru.

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