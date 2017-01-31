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Плотницкий: "Мы будем отвечать адекватно"

31.01.2017 - 12:04

Глава ЛНР надеется Игорь Плотницкий, что страны-гаранты Минских соглашений проведут с Киевом "определенную беседу" в связи с участившимися случаями обстрелов Республик Донбасса со стороны ВСУ. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями регионов ЛНР.

"В плане того, чтобы прекратить обстрелы, скажу так: сейчас мы вышли на самый высокий уровень, на все страны-гаранты, которые гарантировали (выполнение Минских соглашений – прим.). Я думаю, что с Украиной сейчас будет проведена определенная беседа, и вооруженные силы Украины, как минимум, прекратят эти обстрелы", - сказал Плотницкий.

"Но это с точки зрения политики. Но если все-таки Порошенко решит опять решать вопросы войной, значит, принципиально будем решать и мы также вопрос вооруженными силами. Мы никогда этого не отрицали, что в случае не провокаций, а прямых боевых действий, мы будем отвечать адекватно на эти условия", - отметил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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