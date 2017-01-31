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ДНР: В шахте из-за повреждения ЛЭП заблокированы около 200 горняков

31.01.2017 - 10:21

Около 200 горняков заблокированы в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка из-за повреждения подстанции. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«В результате попаданий снаряда в районе шахты Засядько повреждена подстанция, под землёй остаются около 200 шахтёров», — сказали в командовании.

Ранее сообщалось, что несколько районов Донецка были обесточены из-за обстрелов.

В ДНР также заявили о прекращении огня и полном соблюдении режима тишины в Донбассе, пишет RT.

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