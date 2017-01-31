В ДНР предотвращен террористический акт

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР предотвратили террористический акт, который спецслужбы Украины пытались организовать в одной из воинских частей Республики. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь МГБ Мария Петрова.

"Двадцать восьмого января 2017 года МГБ ДНР предотвращено совершение на территории Республики диверсионно-террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины, объектом которого была одна из воинских частей ВС ДНР. Целью диверсионно-террористического акта было уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, жертвы среди мирного населения, а также дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР", — пояснила Петрова.

По ее словам, для подготовки данного террористического акта спецслужбы Украины привлекли военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу, выйдя на него через хозяина арендуемого им дома. Они требовали от него информацию о количестве техники, личного состава воинской части и другие данные. В течение 1,5 года украинские спецслужбы полагали, что Клыпа является их завербованным агентом, однако вся деятельность военнослужащего армии ДНР контролировалась сотрудниками МГБ Республики. Благодаря этому СБУ получали недостоверную информацию.

"Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано", — добавила пресс-секретарь.

Сам же Клыпа отметил, что спецслужбы Киева пытались его шантажировать угрозами в адрес его родственников, проживающих в оккупированном Мариуполе. Однако военнослужащий сразу же обратился к правоохранителям.

МГБ ДНР предупреждает, что в случае попыток Киева шантажировать или завербовать жителей Республики им следует немедленно обращаться в министерство госбезопасности, сообщают «Новости Донецкой Республики».