Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 31 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

В ДНР предотвращен террористический акт

31.01.2017 - 10:48

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР предотвратили террористический акт, который спецслужбы Украины пытались организовать в одной из воинских частей Республики. Об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь МГБ Мария Петрова.

"Двадцать восьмого января 2017 года МГБ ДНР предотвращено совершение на территории Республики диверсионно-террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины, объектом которого была одна из воинских частей ВС ДНР. Целью диверсионно-террористического акта было уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, жертвы среди мирного населения, а также дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР", — пояснила Петрова.

По ее словам, для подготовки данного террористического акта спецслужбы Украины привлекли военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу, выйдя на него через хозяина арендуемого им дома. Они требовали от него информацию о количестве техники, личного состава воинской части и другие данные. В течение 1,5 года украинские спецслужбы полагали, что Клыпа является их завербованным агентом, однако вся деятельность военнослужащего армии ДНР контролировалась сотрудниками МГБ Республики. Благодаря этому СБУ получали недостоверную информацию.

"Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано", — добавила пресс-секретарь.

Сам же Клыпа отметил, что спецслужбы Киева пытались его шантажировать угрозами в адрес его родственников, проживающих в оккупированном Мариуполе. Однако военнослужащий сразу же обратился к правоохранителям.

МГБ ДНР предупреждает, что в случае попыток Киева шантажировать или завербовать жителей Республики им следует немедленно обращаться в министерство госбезопасности, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования