В Макеевке от обстрелов повреждены 16 домов и школа

Больница, школа, котельная и 16 домов получили повреждения в результате обстрелов города Макеевка в Донбассе за два дня, заявили во вторник в администрации города.

"Двадцать девятого и 30 января в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены 11 домов частного сектора и пять домов многоквартирного жилого фонда. Также 30 января повреждения получили горбольница №5, школа №32, котельная №10, западная исправительная колония №97", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Макеевки.

В администрации отметили, что коммунальщики уже приступили к восстановлению поврежденных объектов.

"Был закрыт тепловой контур поврежденных домов по улицам Черепановых и Давыденко. В течение дня восстановлена растяжка на дымовой трубе сотрудниками "Макеевтеплосети". Закрыты полиэтиленовой пленкой поврежденные оконные проемы в инфекционном отделении и отделении физиотерапии горбольницы №5. Завершены работы по восстановлению остекления в корпусах колонии", — добавили в мэрии, сообщают «Новости Донецкой Республики».