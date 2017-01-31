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ВСУ пытались взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой

31.01.2017 - 09:44

Украинские силовики утром предприняли очередную попытку захвата позиций сил ДНР в районе трассы Донецк-Голровка, более 15 боевиков Киева погибли, еще 30 ранены. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня с четырех часов утра, после артподготовки, противник повторил попытку взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой, совершив атаки в районе Авдеевской промзоны силами до трех взводов. По нашим данным, в результате неудачной атаки, ВСУ и каратели "Правого сектора" потеряли более 15 человек убитыми и 30 ранеными", — сказал представитель командования.

В командовании подчеркнули, что в этой связи вооруженные силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. На данный момент силы Республики уже прекратили огонь, и полностью соблюдают "режим тишины", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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