В Донецке и Горловке от обстрелов повреждено 6 жилых домов

Как минимум шесть жилых домов повреждены украинскими обстрелами в Донецке и Горловке, в окрестностях Ясиноватой перебит газопровод. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"В Куйбышевском районе Донецка, в поселке Октябрьский, повреждено три частных дома. В Зайцево под Горловкой зафиксированы повреждения домов по улице Карбышева, 4 и 5. Кроме того, было прямое попадание по улице Куйбышева, 242. Обстрелами ВСУ перебит газопровод в селе Яковлевка Ясиноватского района", — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».