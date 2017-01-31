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Власти ДНР готовы ввести режим тишины в районе Авдеевки

31.01.2017 - 08:47

Силы Донецкой Народной Республики готовы ввести режим тишины в районе населенного пункта Авдеевка, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"Вооруженные силы ДНР готовы прекратить ответный огонь на провокации ВСУ для проведения ремонтных работ по восстановлению электричества для недопущения экологической и гуманитарной катастрофы в населенном пункте Авдеевка в результате повреждений линий электропередач от преднамеренных обстрелов ВСУ", — сообщил представитель Минобороны ДНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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