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ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку

31.01.2017 - 08:52

Украинские силовики ведут артиллерийский обстрел городов Донецк и Макеевка, зафиксированы прямые попадания в жилую зону, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Силовики одновременно ведут огонь по Донецку и Макеевке из всех видов запрещенных "Минском" вооружений. Зафиксированы попадания в жилые дома. Имеется прямое попадание артиллерийского снаряда калибра 122 мм по адресу Донецк, ул. Куйбышева, 242, в крышу девятиэтажного дома. Пострадавшие уточняются", — сообщил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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