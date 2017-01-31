Глава Еврокомиссии: Время для отмены санкций против РФ еще не пришло

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в Евросоюзе считают преждевременным ставить вопрос об отмене санкций в отношении России. Об этом он сказал после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым. Юнкер подчеркнул, что «время для изменений не пришло».

«Я не считаю, что у нас между президентом и Еврокомиссией большие разногласия в том, что касается санкций в отношении России. Мы приняли все решения, эти решения остаются в силе», — сказал он, передает Газета.Ru.

В январе Радев принес присягу в народном собрании (парламенте) в присутствии патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита.

Некоторые считают Радева проросийским президентом. Президент России Владимир Путин поздравил Радева с избранием на пост главы Болгарии.