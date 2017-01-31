ВСУ атаковали позиции ДНР под Ясиноватой

ВСУ при попытке атаковать позиции военнослужащих ДНР в районе Ясиноватой к северу от Донецка потеряли убитыми троих боевиков, еще пять получили ранения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны ДНР.

"С 20 часов после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков. Пытаясь обойти наши позиции с флангов, атакующие силы противника понесли потери: 10 боевиков убиты, 15 получили ранения. Из них трое погибли, подорвавшись на заминированном участке местности, а пятеро были ранены там же", — сказал представитель Минобороны.

Представитель командования подчеркнул, что для отвлечения внимания подразделений ВСУ приступили к обстрелу окраин Донецка и Макеевки.

"Наша разведка отмечает, что из-за массовых потерь в рядах ВСУ украинские карательные войска прибегли к помощи боевиков группировки "Правый сектор" (запрещена в РФ)», — сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».